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Удар по Керчи. Появились новые спутниковые снимки пораженного корабля

Фото: появились новые спутниковые снимки пораженного завода в Керчи (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 5 ноября, появились новые спутниковые фото пораженного завода в Керчи. На снимках можно увидеть военное судно, которое было повреждено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Truth Hounds.

Организация получила новые спутниковые снимки доков "Залив" в Крыму. В частности, на сегодняшнем снимке видно, что произошло по меньшей мере одно видимое столкновение с судном.

 

 

На снимках также видны два аварийных крана у корабля, один из которых был дополнительно доставлен для ликвидации последствий.

Удар по Керчи

Вчера, 4 ноября, Вооруженные силы нанесли удар по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода "Залив", расположенному в Керчи. Через некоторое время информация о поражении была подтверждена Страткомом.

Согласно данным "Крымского ветра", наши воины ударили именно по малому ракетному кораблю "Аскольд".

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук также поблагодарил пилотов за успешные удары.

Детальнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.

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