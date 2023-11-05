Удар по Керчі. З'явились нові супутникові знімки ураженого корабля

Сьогодні, 5 листопада, з'явились нові супутникові фото ураженого заводу в Керчі. На знімках можна побачити військове судно, яке було пошкоджено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Truth Hounds .

Організація отримала нові супутникові знімки доків "Залив" у Криму. Зокрема на сьогоднішньому знімку видно, що сталося щонайменше одне видиме зіткнення з судном.

Truth Hounds has acquired a newer satellite imagery of Zaliv docks in Crimea.

Today's imagery (12 UTC) shows that there was at least one visible hit of the ship and one additional crane was moved to eliminate the consequences.



2nd image is from 31st October, 2023.



(c) Planet pic.twitter.com/G8ifeHE8oN — Truth Hounds (@truth_hounds) November 5, 2023

На знімках також видно два аварійних крани біля корабля, один з яких було додатково доставлено для ліквідації наслідків.

Удар по Керчі

Вчора, 4 листопада, Збройні сили завдали удару по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив", який розташований в Керчі. Через деякий час інформація про ураження була підтверджена СтратКомом.

Згідно з даними "Кримського вітру", наші воїни вдарили саме по малому ракетному кораблю "Аскольд".

Командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук також подякував пілотам за успішні удари.

Детальніше про атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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