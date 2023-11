Удар по Керчі. З'явились нові супутникові знімки ураженого корабля

Організація отримала нові супутникові знімки доків "Залив" у Криму. Зокрема на сьогоднішньому знімку видно, що сталося щонайменше одне видиме зіткнення з судном.

Truth Hounds has acquired a newer satellite imagery of Zaliv docks in Crimea.

Today's imagery (12 UTC) shows that there was at least one visible hit of the ship and one additional crane was moved to eliminate the consequences.



2nd image is from 31st October, 2023.



(c) Planet pic.twitter.com/G8ifeHE8oN