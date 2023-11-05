ua en ru
Вс, 05 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Удар по Керчи. Появились новые спутниковые снимки пораженного корабля

Украина, Воскресенье 05 ноября 2023 21:53
UA EN RU
Удар по Керчи. Появились новые спутниковые снимки пораженного корабля Фото: появились новые спутниковые снимки пораженного завода в Керчи (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 5 ноября, появились новые спутниковые фото пораженного завода в Керчи. На снимках можно увидеть военное судно, которое было повреждено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Truth Hounds.

Организация получила новые спутниковые снимки доков "Залив" в Крыму. В частности, на сегодняшнем снимке видно, что произошло по меньшей мере одно видимое столкновение с судном.

На снимках также видны два аварийных крана у корабля, один из которых был дополнительно доставлен для ликвидации последствий.

Удар по Керчи

Вчера, 4 ноября, Вооруженные силы нанесли удар по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода "Залив", расположенному в Керчи. Через некоторое время информация о поражении была подтверждена Страткомом.

Согласно данным "Крымского ветра", наши воины ударили именно по малому ракетному кораблю "Аскольд".

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук также поблагодарил пилотов за успешные удары.

Детальнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Крим Керчь
NEWS
Призыва не будет. Минобороны решило набирать людей в армию по-новому
Призыва не будет. Минобороны решило набирать людей в армию по-новому
DAILY
Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше