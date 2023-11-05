Удар по Керчи. Появились новые спутниковые снимки пораженного корабля

Сегодня, 5 ноября, появились новые спутниковые фото пораженного завода в Керчи. На снимках можно увидеть военное судно, которое было повреждено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Truth Hounds .

Организация получила новые спутниковые снимки доков "Залив" в Крыму. В частности, на сегодняшнем снимке видно, что произошло по меньшей мере одно видимое столкновение с судном.

Truth Hounds был принят в новейший satelity imagery Zaliv docks в Crimea.

Все imagery (12 UTC) свидетельствуют, что там был на один visible hit of ship and one additional crane moved to eliminate the consequences.



2nd image is from 31st October, 2023.



(c) Planet pic.twitter.com/G8ifeHE8oN - Truth Hounds (@truth_hounds) November 5, 2023

На снимках также видны два аварийных крана у корабля, один из которых был дополнительно доставлен для ликвидации последствий.

Удар по Керчи

Вчера, 4 ноября, Вооруженные силы нанесли удар по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода "Залив", расположенному в Керчи. Через некоторое время информация о поражении была подтверждена Страткомом.

Согласно данным "Крымского ветра", наши воины ударили именно по малому ракетному кораблю "Аскольд".

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук также поблагодарил пилотов за успешные удары.

Детальнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.

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