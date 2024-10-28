Удар КАБів по Харкову: зросла кількість поранених, відео наслідків

За уточненими даними, три людини постраждали в Шевченківському районі Харкова, і стільки ж - у Салтівському районі.

Деталі авіаударів

За словами речника Харківської облпрокуратури Дмитра Чубенка, ворог завдав двох ударів по місту у неділю, 27 жовтня, близько пів на дев'яту вечора.

"Попередньо для обстрілу ворог використав фугасну авіаційну бомбу - ФАБ з УМПК. Запуск здійснювався з населеного пункту Строітель Бєлгородської області", - розповів він.

Наслідки та постраждалі, відео

У Салтівському та Шевченківському районах були влучання по приватній житловій забудові.

Так, у першому районі були пошкоджені 21 приватний житловий будинок, 5 багатоповерхових житлових будинків, 2 гаражі та 4 автівки. А у Шевченківському - 5 приватних житлових будинків

Що стосується постраждалих осіб, то у Салтівському районі це чоловіки 65 років, 75 років та жінка 76 років. У них діагнози: гостра реакція на стрес.

А в Шевченківському районі Харкова були госпіталізовані 61-річний чоловік та 75-річна жінка (діагностоване поранення склом), та ще отримала гостру реакцію на стрес 62-річна жінка.

Крім того, в облпрокуратурі та в поліції показали кадри із наслідками ворожого обстрілу Харкова вчора ввечері.

Обстріл Харкова 27 жовтня

Раніше повідомлялося, що у неділю ввечері у Харкові пролунали вибухи під час російської авіаційної атаки із застосуванням керованих бомб.

Пізніше в мерії розповіли, що російські терористи атакували житловий будинок у Харкові, а "приліт" було зафіксовано у Салтівському районі міста. На той момент було відомо, що в результаті ворожого обстрілу постраждала жінка.

Крім того, глава обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що у Харкові одне з влучань було у землю.