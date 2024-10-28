Удар КАБов по Харькову: возросло количество раненых, видео последствий

По уточненным данным, три человека пострадали в Шевченковском районе Харькова, и столько же - в Салтовском районе.

Детали авиаударов

По словам спикера Харьковской облпрокуратуры Дмитрия Чубенко, враг нанес два удара по городу в воскресенье, 27 октября, около половины девятого вечера.

"Предварительно для обстрела враг использовал фугасную авиационную бомбу - ФАБ из УМПК. Запуск осуществлялся из населенного пункта Строитель Белгородской области", - рассказал он.

Последствия и пострадавшие

В Салтовском и Шевченковском районах были попадания по частной жилой застройке.

Так, в первом районе были повреждены 21 частный жилой дом, 5 многоэтажных жилых домов, 2 гаража и 4 автомобиля. А в Шевченковском - 5 частных жилых домов

Что касается пострадавших, то в Салтовском районе это мужчины 65 лет, 75 лет и женщина 76 лет. У них диагнозы: острая реакция на стресс.

А в Шевченковском районе Харькова были госпитализированы 61-летний мужчина и 75-летняя женщина (диагностированное ранение стеклом), и получила острую реакцию на стресс 62-летняя женщина.

Кроме того, в облпрокуратуре и в полиции показали кадры с последствиями вражеских обстрелов Харькова вчера вечером.

Обстрел Харькова 27 октября

Ранее сообщалось, что в воскресенье вечером в Харькове раздались взрывы во время российской авиационной атаки с применением управляемых бомб.

Позже в мэрии рассказали, что российские террористы атаковали жилой дом в Харькове, а "прилет" был зафиксирован в Салтовском районе города. В тот момент было известно, что в результате вражеских обстрелов пострадала женщина.

Кроме того, глава областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что в Харькове одно из попаданий было в землю.