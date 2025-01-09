Удар КАБами по Запоріжжю: кількість поранених сильно зросла

За словами чиновника в публікації в Telegram-каналі сьогодні вранці, у Запоріжжі вже 113 поранених через вчорашній авіаудар РФ.

"113 поранених, 10 з них у важкому стані - такі наслідки вчорашньої атаки росіян на Запоріжжя", - розповів він.

Глава ОВА додав, що росармія завдала ударів ФАБами по середмістю Запоріжжя.

"Тринадцять людей загинуло. Медична допомога надана 113 постраждалим, у тому числі 13-річній дитині. На зараз госпіталізовані 59 людей, з них 10 у важкому стані", - повідомив він.

Варто зазначити, що станом на сьому годину ранку 9 січня Федоров писав у мережі, що у Запоріжжі тоді було 109 поранених.

При цьому вчора ввечері було відомо, що в місті через російський удар КАБами постраждали 63 людини. А за даними голови ОВА, загалом до лікарень за допомогою звернулись 80 людей.

Що стосується загиблих, то їх кількість складає 13 осіб.

Інші наслідки обстрілу Запоріжжя

Як розповіли у Державній службі з надзвичайних ситуації (ДСНС), у Запоріжжі після ворожого авіаудару було ліквідовано пожежу в адміністративній будівлі на площі 800 кв.м та 3-х автомобілей.

"Загалом пошкоджено 4 адмінбудівлі, 27 автомобілей та трамвай. Аварійно-рятувальні роботи завершено", - передали надзвичайники.

Авіаудар по Запоріжжю 8 січня

Раніше повідомлялося, що вчора у середу близько четвертої години дня російські терористи завдали удару по Запоріжжю КАБами. Дві керовані авіабомби влучили по житлових забудовах у Шевченківському мікрорайоні міста, "приліт" був на центральній вулиці житлового масиву.

Спочатку повідомлялось про трьох поранених та одну жертву, пізніше кількість постраждалих та жертв стрімко зростала протягом дня і вечора. Також відомо, що серед постраждалих була 13-річна дівчинка. Додамо, парамедики поліції врятували 5 людей.

9 січня у Запоріжжі буде оголошено день жалоби.

Президент Володимир Зеленський відреагував на російський авіаудар по Запоріжжю. Глава держави зазначив, що немає нічого більш жорстокого, ніж авіабомби по місту, усвідомлюючи, що постраждають звичайні цивільні люди.

Додамо, росіяни вигадали цинічне "виправдання" своєму удару КАБами по Запоріжжю. Пропагандисти Кремля звинуватили у всьому "ППО ЗСУ".