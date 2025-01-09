Удар КАБами по Запорожью: количество раненых сильно возросло

По словам чиновника в публикации в Telegram-канале сегодня утром, в Запорожье уже 113 раненых из-за вчерашнего авиаудара РФ.

"113 раненых, 10 из них в тяжелом состоянии - такие последствия вчерашней атаки россиян на Запорожье", - рассказал он.

Глава ОВА добавил, что росармия нанесла удары ФАБами по центру Запорожья.

"Тринадцать человек погибло, медицинская помощь оказана 113 пострадавшим, в том числе 13-летнему ребенку. На сейчас госпитализированы 59 человек, из них 10 в тяжелом состоянии", - сообщил он.

Стоит отметить, что по состоянию на семь часов утра 9 января Федоров писал в сети, что в Запорожье тогда было 109 раненых.

При этом вчера вечером было известно, что в городе из-за российского удара КАБами пострадали 63 человека. А по данным председателя ОВА, всего в больницы за помощью обратились 80 человек.

Что касается погибших, то их количество составляет 13 человек.

Другие последствия обстрела Запорожья

Как рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в Запорожье после вражеского авиаудара был ликвидирован пожар в административном здании на площади 800 кв.м и 3-х автомобилей.

"В общей сложности повреждены 4 админздания, 27 автомобилей и трамвай. Аварийно-спасательные работы завершены", - передали чрезвычайники.

Авиаудар по Запорожью 8 января

Ранее сообщалось, что вчера в среду около четырех часов дня российские террористы нанесли удар по Запорожью КАБами. Две управляемые авиабомбы попали по жилым застройкам в Шевченковском микрорайоне города, "прилет" был на центральной улице жилого массива.

Сначала сообщалось о трех раненых и одной жертве, позже количество пострадавших и жертв стремительно росло в течение дня и вечера. Также известно, что среди пострадавших была 13-летняя девочка. Добавим, парамедики полиции спасли 5 человек.

9 января в Запорожье будет объявлен день траура.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на российский авиаудар по Запорожью. Глава государства отметил, что нет ничего более жестокого, чем авиабомбы по городу, осознавая, что пострадают обычные гражданские люди.

Добавим, россияне придумали циничное "оправдание" своему удару КАБами по Запорожью. Пропагандисты Кремля обвинили во всем "ПВО ВСУ".