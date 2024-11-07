Удар КАБами по Запоріжжю: кількість поранених значно зросла

Сьогодні вдень російські військові завдали масованого удару КАБами по Запоріжжю.

"40 поранених, серед яких четверо дітей. Такі наслідки ворожої авіаційної атаки на Запоріжжя", - повідомив Федоров.

За словами глави ОВА, постраждалі діти це хлопці 15, 5 та 1 року та чотиримісячна дівчинка. Всі вони знаходяться під наглядом лікарів.

"У лікарнях у стані середньої важкості біля 30 людей", - додав він.