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Удар КАБами по Запоріжжю: кількість поранених значно зросла

Фото: глава Запорізької ОВА Іван Федоров (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові вдарили КАБами по Запоріжжю. В результаті атаки вже постраждали 40 людей

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Сьогодні вдень російські військові завдали масованого удару КАБами по Запоріжжю.

 

"40 поранених, серед яких четверо дітей. Такі наслідки ворожої авіаційної атаки на Запоріжжя", - повідомив Федоров.

За словами глави ОВА, постраждалі діти це хлопці 15, 5 та 1 року та чотиримісячна дівчинка. Всі вони знаходяться під наглядом лікарів.

"У лікарнях у стані середньої важкості біля 30 людей", - додав він.

Нагадаємо, що раніше Федоров повідомив, що ворожі КАБи в Запоріжжі влучили по житлових будинках та лікарні.

Зауважимо, що до цього росіяни атакували місто вранці 5 листопада. Спочатку повідомлялося про шість загиблих та дев'ятьох постраждалих.

Пізніше кількість поранених у Запоріжжі зросла до 25 осіб, восьмеро людей загинули. Зокрема, росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури у Запоріжжі.

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