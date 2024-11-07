Удар КАБами по Запорожью: количество раненых значительно возросло

Напомним, что ранее Федоров сообщил, что вражеские КАБы в Запорожье попали по жилым домам и больницам.

Заметим, что до этого россияне атаковали город утром 5 ноября. Сначала сообщалось о шести погибших и девяти пострадавших.

Позже количество раненых в Запорожье выросло до 25 человек, восемь человек погибли. В частности, россияне ударили по объекту инфраструктуры в Запорожье.

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