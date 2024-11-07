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Удар КАБами по Запорожью: количество раненых значительно возросло

Фото: глава Запорожской ОВА Иван Федоров (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные ударили КАБами по Запорожью. В результате атаки уже пострадали 40 человек

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Запорожской ОВД Ивана Федорова.

Сегодня днем российские военные нанесли массированный удар КАБам по Запорожью.

 

"40 раненых, среди которых четверо детей. Таковы последствия вражеской авиационной атаки в Запорожье", - сообщил Федоров.

По словам главы ОВА, пострадавшие дети - это мальчики 15, 5 и 1 года и четырехмесячная девочка. Все они находятся под наблюдением врачей.

"В больницах в состоянии средней тяжести около 30 человек", - добавил он.

Напомним, что ранее Федоров сообщил, что вражеские КАБы в Запорожье попали по жилым домам и больницам.

Заметим, что до этого россияне атаковали город утром 5 ноября. Сначала сообщалось о шести погибших и девяти пострадавших.

Позже количество раненых в Запорожье выросло до 25 человек, восемь человек погибли. В частности, россияне ударили по объекту инфраструктуры в Запорожье.

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