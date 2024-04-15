Удар по Ізраїлю з Ірану та Ємену. Військові США розповіли, скільки збили ракет і дронів

У звіті командування вказується, що до цієї кількості входить ураження на землі балістичної ракети та ракетоносій, а також 7 дронів до їх запуску. Вони були розміщені в районі, контрольованому підтримуваними Іраном хуситами в Ємені.

"13 квітня та вранці 14 квітня Сили Центрального командування США (CENTCOM) за підтримки есмінців Європейського командування США успішно вразили та знищили понад 80 односторонніх ударних безпілотних літальних апаратів і щонайменше шість балістичних ракети, призначені для удару по Ізраїлю з Ірану та Ємену", - йдеться в публікації.

У заяві зазначається, що "безпрецедентна, злісна та безрозсудна" поведінка Ірану ставить під загрозу "регіональну стабільність і безпеку американських і коаліційних сил".

Також наголошується, що Центрком продовжує підтримувати захист Ізраїлю від таких небезпечних дій Ірану.

"Ми продовжуватимемо працювати з усіма нашими регіональними партнерами для підвищення регіональної безпеки", - додали в американському командуванні.

Атака Ірану на Ізраїль

Нагадаємо, минулої ночі Іран масовано атакував Ізраїль, застосувавши сотні ударних безпілотників і ракет. В Ізраїлі заявили, що майже всі повітряні цілі були збиті, а збиток від атаки був незначним. Також західні ЗМІ писали, що системи ППО США на Близькому Сході перехопили кілька іранських дронів.

Повідомлялося, що "десятки ракет" були запущені і з Лівану на північ Ізраїлю, і у відповідь ЦАХАЛ завдав удару по ряду військових структур у Лівані. Також удари здійснювалися з Іраку та Ємену. Загалом Іран випустив по Ізраїлю понад 300 дронів і ракет.

Більше про підсумки атаки Ірану на Ізраїль - читайте в матеріалі РБК-Україна.