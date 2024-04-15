RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Удар по Израилю из Ирана и Йемена. Военные США рассказали, сколько сбили ракет и дронов

Фото: силы США назвали количество сбитых ракет и дронов при вчерашней атаке Ирана на Израиль (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Военнослужащие США при поддержке эсминцев на Ближнем Востоке сбили более 80 дронов-камикадзе и по меньшей мере 6 баллистических ракет, запущенных из Ирана и Йемена во время массового воздушного удара по территории Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter (X) Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

В отчете командования указывается, что в это количество входит поражение на земле баллистической ракеты и ракетоносителя, а также 7 дронов до их запуска. Они были расположены в районе, контролируемом поддерживаемыми Ираном хуситами в Йемене.

"13 апреля и утром 14 апреля Силы Центрального командования США (CENTCOM) при поддержке эсминцев Европейского командования США успешно поразили и уничтожили более 80 односторонних ударных беспилотных летательных аппаратов и по меньшей мере шесть баллистических ракет, предназначенные для удара по Израилю из Ирана и Йемена", - говорится в публикации.

В заявлении отмечается, что "беспрецедентное, злостное и безрассудное" поведение Ирана ставит под угрозу "региональную стабильность и безопасность американских и коалиционных сил".

Также отмечается, что Центрком продолжает поддерживать защиту Израиля от таких опасных действий Ирана.

"Мы будем продолжать работу со всеми нашими региональными партнерами для повышения региональной безопасности", - добавили в американском командовании.

Атака Ирана на Израиль

Напомним, минувшей ночью Иран массированно атаковал Израиль, применив сотни ударных беспилотников и ракет. В Израиле заявили, что почти все воздушные цели были сбиты, а ущерб от атаки был незначительным. Также западные СМИ писали, что системы ПВО США на Ближнем Востоке перехватили несколько иранских дронов.

Сообщалось, что "десятки ракет" были запущены и из Ливана на север Израиля, в ответ ЦАХАЛ нанес удар по ряду военных структур в Ливане. Также удары производились из Ирака и Йемена. В общей сложности Иран выпустил по Израилю более 300 дронов и ракет.

Больше об итогах атаки Ирана на Израиль - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиИзраильЙеменИранРакетный ударАтака дронов