Удар по Израилю из Ирана и Йемена. Военные США рассказали, сколько сбили ракет и дронов

В отчете командования указывается, что в это количество входит поражение на земле баллистической ракеты и ракетоносителя, а также 7 дронов до их запуска. Они были расположены в районе, контролируемом поддерживаемыми Ираном хуситами в Йемене.

"13 апреля и утром 14 апреля Силы Центрального командования США (CENTCOM) при поддержке эсминцев Европейского командования США успешно поразили и уничтожили более 80 односторонних ударных беспилотных летательных аппаратов и по меньшей мере шесть баллистических ракет, предназначенные для удара по Израилю из Ирана и Йемена", - говорится в публикации.

В заявлении отмечается, что "беспрецедентное, злостное и безрассудное" поведение Ирана ставит под угрозу "региональную стабильность и безопасность американских и коалиционных сил".

Также отмечается, что Центрком продолжает поддерживать защиту Израиля от таких опасных действий Ирана.

"Мы будем продолжать работу со всеми нашими региональными партнерами для повышения региональной безопасности", - добавили в американском командовании.

Атака Ирана на Израиль

Напомним, минувшей ночью Иран массированно атаковал Израиль, применив сотни ударных беспилотников и ракет. В Израиле заявили, что почти все воздушные цели были сбиты, а ущерб от атаки был незначительным. Также западные СМИ писали, что системы ПВО США на Ближнем Востоке перехватили несколько иранских дронов.

Сообщалось, что "десятки ракет" были запущены и из Ливана на север Израиля, в ответ ЦАХАЛ нанес удар по ряду военных структур в Ливане. Также удары производились из Ирака и Йемена. В общей сложности Иран выпустил по Израилю более 300 дронов и ракет.

Больше об итогах атаки Ирана на Израиль - читайте в материале РБК-Украина.