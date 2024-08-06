Удар "Іскандером" по центру Харкова: кількість постраждалих зросла (фото, відео)

Росія обстрілює Харків

Як повідомлялось раніше, близько 10 години росіяни завдали удару по центральному району Харкова.

Як розповів раніше мер міста Ігор Терехов, ворог влучив по щільній житловій забудові внаслідок чого сталась пожежа.

Раніше повідомлялося, що після опівночі 6 серпня у Харкові пролунала серія вибухів через російський обстріл. Мер казав, що у місті міг бути "приліт".

Варто зауважити, що місто та область систематично страждає через російські обстріли різними типами озброєння.

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