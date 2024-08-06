РФ завдала ударів по Харківському району, пошкоджений будинок і сталася пожежа

Село Циркуни недалеко від Харкова зазнало ворожого удару з боку російських окупантів цієї ночі, 6 серпня. Внаслідок обстрілу у населеному пункті сталася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Чиновник уточив, що противник завдав ударів по Циркунах Харківського району о 00:50.

"Пошкоджено житловий будинок, виникла пожежа", - розповів начальник ОВА.

Він додав, що інформацію про можливих постраждалих станом на зараз не надходила.

Удар по Харкову та нічна атака РФ

Нічна повітряна атака РФ по Україні

Раніше повідомлялося, що після опівночі 6 серпня у Харкові пролунала серія вибухів через російський обстріл. Мер казав, що у місті міг бути "приліт".

Додамо, 5 серпня ввечері російські окупанти запустили для ударів по території України дрони-камікадзе. Крім того, окупанти використали балістику для атаки по столиці.

Так, у Києві пролунали вибухи, в місті та області працювали сили та засоби ППО. Пізніше стало відомо, що у Києві внаслідок ворожої ракетної атаки немає руйнувань та постраждалих. У КМВА розповіли, що для атаки противник застосував балістичне озброєння на кшталт "Іскандер-М" або "KN-23".

Також у Київській області працювала ППО через рух "Шахедів" у бік столиці.