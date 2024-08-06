Удар "Искандером" по центру Харькова: количество пострадавших выросло (фото, видео)

Россия обстреливает Харьков

Как сообщалось ранее, около 10 часов россияне нанесли удар по центральному району Харькова.

Как рассказал мэр города Игорь Терехов, враг попал по плотной жилой застройке в результате чего произошел пожар.

Ранее сообщалось, что после полуночи 6 августа в Харькове прозвучала серия взрывов из-за российских обстрелов. Мэр говорил, что в городе мог быть прилет.

Стоит отметить, что город и область систематически страдают из-за российских обстрелов разными типами вооружения.

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