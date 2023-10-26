Удар по Хмельницькій області. Ігнат назвав причину значних руйнувань

За його словами, в деяких місцях протиповітряній обороні досить тяжко збивати ворожі цілі. При цьому є ймовірність того, що уламки ворожих цілей можуть падати на житлову інфраструктуру.

"Я трохи здивувався тій інформації (влади Хмельницької області щодо наслідків ворожої повітряної атаки 25 жовтня - ред.). Наче після ядерного вибуху… 1760 цивільних обєктів, школи, церкви, звучить страшно", - сказав Ігнат.

Він зауважив, що у випадку, якщо наприклад збивається "шахед" чи ракета відбувається вибух у повітрі. Й саме вибуховою хвилею може бути завдано значних руйнувань.

"Якщо є хоч і невелика кількість тих самих "Шахедів" чи ракет, населені пункти і будинки попадають у зону ураження ППО, то такі речі трапляються. Уламки обов’язково повертаються на землю, саме тому ми просимо людей іти в укриття", - підкреслив він.

Ігнат зауважив, що всі по-різному рахують завдані збитки, адже потім потрібно надавати фінансову. Тож треба з розумінням поставитись до інформації, яка зараз іде, і не лякати людей страшними цифрами.

Атака РФ 25 жовтня

Нагадаємо, вчора, 25 жовтня, вночі російські окупанти знову запустили по Україні дрони-камікадзе "Шахед".

Загалом у повітряному просторі нашої країни зафіксували 11 дронів, усі збили сили протиповітряної оборони. Але на землю попадали уламки.

Пізніше з'ясувалося, що ворог завдав удару по території поблизу Хмельницької АЕС. Внаслідок цього у містах Славута та Нетішин було порушено електропостачання.

Вибухи не вплинули на роботу АЕС, але на території станції пошкоджено будівлі.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, удар окупантів по території поблизу Хмельницької атомної електростанції - це традиційна російська "лякачка" атомним інцидентом.

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