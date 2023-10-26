Данілов про вибухи біля Хмельницької АЕС: традиційна російська "лякачка"
Удар окупантів по території поблизу Хмельницької атомної електростанції, який вони здійснили вчора, 25 жовтня, - це традиційна російська "лякачка" атомним інцидентом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова в ефірі телемарафону.
"Дійсно, той обстріл, який був вчора вночі, мав відбутися біля дуже небезпечного обʼєкта. Це традиційна російська "лякачка", коли вони лякають весь світ або атомною зброєю, або атомним інцидентом",- сказав Данілов.
Він наголосив, що це "ще одне попередження світу, що війну треба завершити якомога швидше, а для цього треба максимальна допомога".
Атака РФ 25 жовтня
Нагадаємо, вчора, 25 жовтня, вночі російські окупанти знову запустили по Україні дрони-камікадзе "Шахед".
Загалом у повітряному просторі нашої країни зафіксували 11 дронів, усі збили сили протиповітряної оборони. Але на землю попадали уламки.
Пізніше з'ясувалося, що ворог завдав удару по території поблизу Хмельницької АЕС. Внаслідок цього у містах Славута та Нетішин було порушено електропостачання.
Вибухи не вплинули на роботу АЕС, але на території станції пошкоджено будівлі.
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