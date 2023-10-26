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Удар по Хмельницкой области. Игнат назвал причину значительных разрушений

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform.com.ua)
Автор: Наталья Кава

В Украине местные власти самостоятельно оценивают ущерб, нанесенный в результате ударов врага и работы ПВО.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

По его словам, в некоторых местах противовоздушной обороны достаточно тяжело сбивать враждебные цели. При этом существует вероятность того, что обломки враждебных целей могут падать на жилищную инфраструктуру.

"Я немного удивился той информации ( власти Хмельницкой области по поводу последствий вражеской воздушной атаки 25 октября - ред.). Как будто после ядерного взрыва… 1760 гражданских объектов, школы, церкви звучит страшно", - сказал Игнат.

Он отметил, что в случае, если, например, сбивается "шахед" или ракета происходит взрыв в воздухе. И именно взрывной волной могут быть нанесены значительные разрушения.

"Если есть хоть и небольшое количество тех же "Шахедов" или ракет, населенные пункты и дома попадают в зону поражения ПВО, то такие вещи случаются. Обломки обязательно возвращаются на землю, именно поэтому мы просим людей идти в укрытие", - подчеркнул. он.

Игнат отметил, что все по-разному считают нанесенный ущерб, ведь потом нужно предоставлять финансовую. Поэтому нужно с пониманием отнестись к информации, которая сейчас идет, и не пугать людей страшными цифрами.

Атака РФ 25 октября

Напомним, вчера, 25 октября, ночью российские оккупанты снова запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед".

В общей сложности в воздушном пространстве нашей страны зафиксировали 11 дронов, все сбили силы противовоздушной обороны. Но на землю попадали обломки.

Позже выяснилось, что враг нанес удар по территории вблизи Хмельницкой АЭС. В результате в городах Славута и Нетешин было нарушено электроснабжение.

Взрывы не повлияли на работу АЭС, но на территории станции повреждены здания.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, удар оккупантов по территории вблизи Хмельницкой атомной электростанции – это традиционная российская "пугачка" атомным инцидентом.

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