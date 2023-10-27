Удар по Херсону: в ОВА озвучили кількість постраждалих від обстрілу РФ

Оновлено о 20:26

За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, в результаті обстрілу поранення отримали три жінки віком 82, 76 і 49 років. Їм надали допомогу в лікарні. Подальше лікування – амбулаторне.

Також постраждали двоє чоловіків 54 років, а херсонці 55 і 58 років отримали множинні осколкові поранення. Їх ушкодження легкі, тому їм надано допомогу на місці. Від госпіталізації вони відмовилися.

"На місці влучання зруйновано два приватних будинки, часткові руйнування – трьох, а 10 осель – пошкоджені", - написав Прокудін.

Він також повідомив, що під російським обстрілом було і місто Берислав. Там травмований чоловік 62 років. У нього вибухова травма та множинні садна.

За даними ДСНС, удар росіян прийшовся по центру міста.

"Ввечері від потужного вибуху здригнулось все місто. Ворог поцілив в самий центр Херсону", - сказано у повідомленні.

На місце події відразу прибули рятувальні служби.

За попередніми даними, в одному з будинків було заблоковано двох жінок, 76 та 83 років. Їх вдалося швидко евакуювати з приміщення.



Також від вибуху виникла пожежа зруйнованих конструкцій будинків, яку вогнеборці швидко ліквідували.

Нагадаємо, що сьогодні Росія активно завдавала ударів по Херсону. Перший вибух у місті було чути о 18:40.

Фото: Росія обстріляла центр Херсону (t.me/dsns_telegram)

Обстріли Херсона та області

Нагадаємо, російські окупанти регулярно б'ють по Херсону з лівобережжя Херсонської області. Для атак ворог використовує артилерію та авіацію.

Вчора, 26 жовтня, внаслідок чергового обстрілу окупантів загинув правоохоронець. Він отримав легкі поранення.

Також сьогодні, 27 жовтня, окупанти скинули вибухівку з безпілотника на літнє подружжя в Михайлівці Херсонської області. Вони постраждали.

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