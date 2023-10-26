Росіяни вчергове атакували Херсон: постраждав правоохоронець

Російські окупанти атакували Херсон за допомогою дрону, внаслідок чого постраждав правоохоронець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна .

Він повідомив, що окупанти вдарили по Корабельному району Херсона після обіду.

"Внаслідок атаки ворожого безпілотника постраждав 40-річний правоохоронець. Чоловік отримав легкі поранення. Йому надали медичну допомогу в медзакладі", - написав Прокудін.

Обстріли Херсонської області

Росіяни регулярно обстрілюють звільнену правобережну частину Херсонської області. Для атак вони використовують, зокрема, артилерію та авіацію. На жаль, через постійні удари гинуть мирні жителі регіону.

Зокрема, внаслідок вчорашнього обстрілу Берислава загинув 13-річний хлопець.

До того ж, через атаку три населених пункти Бериславського району залишились без електрики.

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