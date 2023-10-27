Росіяни скинули вибухівку на подружжя у Херсонській області
Російські окупанти скинули вибухівку з безпілотника на літнє подружжя у Михайлівці Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.
Повідомляється, що росіяни атакували населений пункт з дрона близько 15:40.
"Внаслідок скидання вибухівки поранення отримав 79-річний місцевий житель, а також його 73-річна дружина", - говориться у повідомленні.
Зазначається, що обох потерпілих госпіталізували до лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу.
Окрім того, Херсонська обласна прокуратура повідомила, що близько 17:30 росіяни здійснили артилерійський обстріл по ще одному з населених пунктів Бериславського району, внаслідок чого постраждав 62-річний чоловік.
Ситуація в Херсонській області
Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами росіян. Загарбники атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.
Зокрема, сьогодні росіяни вдарили по житловому будинку в Зеленівці Херсонської області, через що загинув чоловік.
А вчора загарбники скинули чотири авіабомби на село Тягинка, внаслідок чого загинула людина.
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