Удар по Херсону: в ОГА озвучили количество пострадавших от обстрела РФ

Обновлено в 20:26.

По данным председателя Херсонской ОГА Александра Прокудина, в результате обстрела ранения получили три женщины в возрасте 82, 76 и 49 лет. Им оказали помощь в больнице. Дальнейшее лечение - амбулаторное.

Также пострадали двое мужчин 54 лет, а херсонцы 55 и 58 лет получили множественные осколочные ранения. Их повреждения легкие, поэтому им оказана помощь на месте. От госпитализации они отказались.

"На месте попадания разрушены два частных дома, частичные разрушения - трех, а 10 домов - повреждены", - написал Прокудин.

Он также сообщил, что под российским обстрелом был и город Берислав. Там травмирован мужчина 62 лет. У него взрывная травма и множественные ссадины.

По данным ГСЧС, удар россиян пришелся по центру города.

"Вечером от мощного взрыва содрогнулся весь город. Враг попал в самый центр Херсона", - сказано в сообщении.

На место происшествия сразу прибыли спасательные службы.

По предварительным данным, в одном из домов были заблокированы две женщины, 76 и 83 лет. Их удалось быстро эвакуировать из помещения.

Также от взрыва возник пожар разрушенных конструкций домов, который пожарные быстро ликвидировали.

Напомним, что сегодня Россия активно наносила удары по Херсону. Первый взрыв в городе был слышен в 18:40.

Фото: Россия обстреляла центр Херсона (t.me/dsns_telegram)

Обстрелы Херсона и области

Напомним, российские оккупанты регулярно бьют по Херсону с левобережья Херсонской области. Для атак враг использует артиллерию и авиацию.

Вчера, 26 октября, в результате очередного обстрела оккупантов погиб правоохранитель. Он получил легкие ранения.

Также сегодня, 27 октября, оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на пожилых супругов в Михайловке Херсонской области. Они пострадали.

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