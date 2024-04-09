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Удар по Харкову: кількість постраждалих збільшилася, рятувальна операція триває

Архівне фото: мер Харкова Ігор Терехов (wikipedia org)
Автор: Дмитро Браславський

Унаслідок сьогоднішнього російського удару по Харкову постраждали четверо людей. Однак це число може бути не остаточним, адже рятувальна операція триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на харківського міського голову Ігоря Терехова.

"До чотирьох зросла кількість постраждалих від російського бомбардування цивільного виробництва", - йдеться в повідомленні мера.

За словами Терехова, двоє з них госпіталізовані, двоє відмовилися. 

Також очільник міста повідомив, що пошуково-рятувальна операція на місці "прильоту" триває.

Удар по Харкову

Раніше повідомлялося, що окупанти вдарили КАБами по центральній частині міста.

Глава області Олег Синєгубов заявляв, що окупанти завдали щонайменше 2 удари по цивільному підприємству Харкова.

Також сьогодні до міста приїжджав президент Володимир Зеленський. Там йому доповідали про фізичний захист енергооб'єктів і відновлення мереж.

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