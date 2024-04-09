Удар по Харкову: кількість постраждалих збільшилася, рятувальна операція триває

Удар по Харкову

Раніше повідомлялося, що окупанти вдарили КАБами по центральній частині міста.

Глава області Олег Синєгубов заявляв, що окупанти завдали щонайменше 2 удари по цивільному підприємству Харкова.

Також сьогодні до міста приїжджав президент Володимир Зеленський. Там йому доповідали про фізичний захист енергооб'єктів і відновлення мереж.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.