Удар по Харькову: количество пострадавших увеличилось, спасательная операция продолжается

Удар по Харькову

Ранее сообщалось, что кафиры ударили КАБами по центральной части города.

Глава области Олег Синегубов заявлял, что оккупанты нанесли по меньшей мере 2 удара по гражданскому предприятию Харькова.

Также сегодня в город приезжал президент Владимир Зеленский. Там ему докладывали о физической защите энергообъектов и обновлении сетей.

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