Удар по Харкову: кількість постраждалих перевалила за 50

"Станом на 20:20 кількість постраждалих зросла до 52 людей, серед них 23 чоловіки, 26 жінок та троє дівчат віком 12, 13 та 17 років", - розповіли в прокуратурі.

Також відомо, що троє людей в результаті російського обстрілу загинули.

Оновлено о 21:38. У Харківській обласній військовій адміністрації повідомили, що кількість постраждалих вже зросла до 54.