UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Удар по Харкову: кількість постраждалих перевалила за 50

Фото: кількість постраждалих від удару по Харкову зросла (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Дмитро Левицький

Кількість постраждалих в результаті удару чотирма керованими авіабомбами по Харкову перевалила за 50 осіб. Серед постраждалих є діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

"Станом на 20:20 кількість постраждалих зросла до 52 людей, серед них 23 чоловіки, 26 жінок та троє дівчат віком 12, 13 та 17 років", - розповіли в прокуратурі.

Також відомо, що троє людей  в результаті російського обстрілу загинули.

Оновлено о 21:38. У Харківській обласній військовій адміністрації повідомили, що кількість постраждалих вже зросла до 54.

Удар КАБами по Харкову

Вдень 22 червня російські війська скинули на Харків відразу чотири керовані авіабомби. Одна з них влучила в житловий будинок.

Як розповідало РБК-Україна, падіння однієї з бомб потрапило на відео. На записі з відеореєстратора можна побачити, що ворожий КАБ впав посеред вулиці, прямо перед автомобілями, які зупинилися на червоне світло світлофора.

На обстріл Харкова вже відреагував український президент Володимир Зеленський. Він закликав партнерів до сильних рішень, які б допомогли Україні знищувати російську бойову авіацію на території РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна Росії проти УкраїниОбстріл Харкова