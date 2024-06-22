Удар по Харкову: кількість постраждалих перевалила за 50

Кількість постраждалих в результаті удару чотирма керованими авіабомбами по Харкову перевалила за 50 осіб. Серед постраждалих є діти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
"Станом на 20:20 кількість постраждалих зросла до 52 людей, серед них 23 чоловіки, 26 жінок та троє дівчат віком 12, 13 та 17 років", - розповіли в прокуратурі.
Також відомо, що троє людей в результаті російського обстрілу загинули.
Оновлено о 21:38. У Харківській обласній військовій адміністрації повідомили, що кількість постраждалих вже зросла до 54.
Вдень 22 червня російські війська скинули на Харків відразу чотири керовані авіабомби. Одна з них влучила в житловий будинок.
Як розповідало РБК-Україна, падіння однієї з бомб потрапило на відео. На записі з відеореєстратора можна побачити, що ворожий КАБ впав посеред вулиці, прямо перед автомобілями, які зупинилися на червоне світло світлофора.
На обстріл Харкова вже відреагував український президент Володимир Зеленський. Він закликав партнерів до сильних рішень, які б допомогли Україні знищувати російську бойову авіацію на території РФ.
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