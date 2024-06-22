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Зеленський відреагував на російський удар по Харкову

Харків, Субота 22 червня 2024 16:53
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Зеленський відреагував на російський удар по Харкову Фото: росіяни ударили по будинку в Харкові (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Дмитро Левицький

У Харкові триває розбір завалів на місці російського удару по житловому будинку. Наразі відомо про 19 поранених та трьох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського в Telegram-каналі.

"Розбір завалів триває. На місці всі необхідні служби. Цей російський терор керованими авіабомбами має бути зупинений і може бути зупинений. Потрібні сильні рішення партнерів, щоб ми могли знищувати російських терористів та російську бойову авіацію там, де вони є", - наголосив глава держави.

За словами Зеленського, захистити людей і життя від ракетного терору можна за допомогою "очищення" прикордонних районів від пускових установок Росії.

"Потрібно захистити й від бомб. Потрібна ця рішучість", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні вдень в Харкові пролунали вибухи. Як з'ясувалося пізніше, російські війська атакували місто керованими авіабомбами та влучили в житловий будинок.

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Володимир Зеленський Війна Росії проти України Обстріл Харкова
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