Удар по Харькову: количество пострадавших перевалило за 50

Число пострадавших в результате удара четырьмя управляемыми авиабомбами по Харькову перевалило за 50 человек. Среди пострадавших есть дети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
"По состоянию на 20:20 количество пострадавших возросло до 52 человек, среди них 23 мужчины, 26 женщин и три девочки в возрасте 12, 13 и 17 лет", - рассказали в прокуратуре.
Также известно, что трое человек в результате российского обстрела погибли.
Обновлено в 21:38. В Харьковской областной военной администрации сообщили, что количество пострадавших уже возросло до 54.
Днем 22 июня российские войска сбросили на Харьков сразу четыре управляемые авиабомбы. Одна из них попала в жилой дом.
Как сообщало РБК-Украина, падение одной из бомб попало на видео. На записи с видеорегистратора можно увидеть, что вражеский КАБ упал посреди улицы прямо перед автомобилями, которые остановились на красный свет светофора.
На обстрел Харькова уже отреагировал украинский президент Владимир Зеленский. Он призвал партнеров к сильным решениям, которые помогли бы Украине уничтожать российскую боевую авиацию на территории РФ.
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