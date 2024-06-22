RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Удар по Харькову: количество пострадавших перевалило за 50

Фото: количество пострадавших от удара по Харькову выросло (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Дмитрий Левицкий

Число пострадавших в результате удара четырьмя управляемыми авиабомбами по Харькову перевалило за 50 человек. Среди пострадавших есть дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

"По состоянию на 20:20 количество пострадавших возросло до 52 человек, среди них 23 мужчины, 26 женщин и три девочки в возрасте 12, 13 и 17 лет", - рассказали в прокуратуре.

Также известно, что трое человек в результате российского обстрела погибли.

Обновлено в 21:38. В Харьковской областной военной администрации сообщили, что количество пострадавших уже возросло до 54.

Удар КАБами по Харькову

Днем 22 июня российские войска сбросили на Харьков сразу четыре управляемые авиабомбы. Одна из них попала в жилой дом.

Как сообщало РБК-Украина, падение одной из бомб попало на видео. На записи с видеорегистратора можно увидеть, что вражеский КАБ упал посреди улицы прямо перед автомобилями, которые остановились на красный свет светофора.

На обстрел Харькова уже отреагировал украинский президент Владимир Зеленский. Он призвал партнеров к сильным решениям, которые помогли бы Украине уничтожать российскую боевую авиацию на территории РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна России против УкраиныОбстрел Харькова