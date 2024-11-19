Удар по гуртожитку у Глухові: кількість загиблих знову зросла

Станом на 10:05 відомо про 9 загиблих цивільних, серед яких одна дитина. Зокрема 11 людей отримали поранення, серед яких двоє дітей.

"Ймовірно, під завалами перебуває 4 людини. Аварійно-рятувальні роботи тривають", - пише ДСНС.

Кількість загиблих знову зросла

Кількість загиблих, як пише ДСНС, зросла до 10.

Також відомо про 13 постраждалих, серед яких троє дітей.

"Під завалами частково зруйнованої будівлі гуртожитку, ймовірно, перебуває троє осіб", - додає ДСНС.

Удар по гуртожитку у Глухові

Вчора, 18 листопада, ворог вдарив двома безпілотними літальними апаратами (БпЛА) типу Shahed по одному із гуртожитків у Глухові. Спочатку було відомо про шістьох загиблих й 12 постраждалих, але кількість жертв продовжувала зростати.

Коментуючи удар по гуртожитку президент Володимир Зеленський заявив, що кожен новий удар терористів лише підтверджує справжні наміри диктатора Володимира Путіна, який бажає виключно продовження війни.

"Розмови про мир йому не цікаві. Маємо змусити Росію до справедливого миру силою", - додав президент.

Як пише Офісу генерального прокурора, прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу. Досудове розслідування здійснюється слідчими Служби безпеки України в Сумській області.