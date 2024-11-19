Удар по общежитию в Глухове: количество погибших снова возросло

По состоянию на 10:05 известно о 9 погибших гражданских, среди которых один ребенок. В частности 11 человек получили ранения, среди которых двое детей.

"Вероятно, под завалами находится 4 человека. Аварийно-спасательные работы продолжаются", - пишет ГСЧС.

Удар по общежитию в Глухове

Вчера, 18 ноября, враг ударил двумя беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) типа Shahed по одному из общежитий в Глухове. Сначала было известно о шести погибших и 12 пострадавших, однако количество жертв продолжало расти.

Комментируя удар по общежитию президент Владимир Зеленский заявил, что каждый новый удар террористов лишь подтверждает истинные намерения диктатора Владимира Путина, который желает исключительно продолжения войны.

"Разговоры о мире ему не интересны. Должны заставить Россию к справедливому миру силой", - добавил президент.

Как пишет Офиса генерального прокурора, прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела. Досудебное расследование осуществляется следователями Службы безопасности Украины в Сумской области.