Удар по Голанських висотах: в ЦАХАЛ обіцяють "дуже рішучу" відповідь

Очільник ізраїльської армії під час візиту до селища Мадждал-Шамса зазначив, що смертоносна атака на цей район матиме серйозну реакцію та буде зустрінута "дуже, дуже значною відповіддю" з боку Ізраїлю.

"Ми завдамо сильного удару по "Хезболлі". Ця терористична група, що базується в Лівані, не робить різниці між вбивством друзів та євреїв", - зазначив Га-Леві.

Очільник ЦАХАЛ додав, що коли Ізраїль завдасть удару, то "Хезболла" може посилити обстріли, тому "слід бути обережними і виконувати вказівки Командування Тилу і Північного командування".

"Ми хочемо завдати сильного удару по "Хезболлі", не допускаючи при цьому жодних жертв", - додав він.