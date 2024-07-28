Удар по Голанским высотам: в ЦАХАЛ обещают "очень решительный" ответ

Террористов "Хезболла" в Ливане ждет очень серьезный ответ за удар по Голанским высотам.

Об этом заявил начальник штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Херци Ха-Леви, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Глава израильской армии во время визита в поселок Мадждал-Шамса отметил, что смертоносная атака на этот район будет иметь серьезную реакцию и будет встречена "очень, очень значительным ответом" со стороны Израиля.

"Мы нанесем сильный удар по "Хезболле". Эта террористическая группа, базирующаяся в Ливане, не делает разницы между убийством друзей и евреев", - отметил Ха-Леви.

Глава ЦАХАЛ добавил, что когда Израиль нанесет удар, то "Хезболла" может усилить обстрелы, поэтому "следует быть осторожными и выполнять указания Командования Тыла и Северного командования".

"Мы хотим нанести сильный удар по "Хезболле", не допуская при этом никаких жертв", - добавил он.