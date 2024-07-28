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Удар по Голанским высотам: в ЦАХАЛ обещают "очень решительный" ответ

Воскресенье 28 июля 2024 03:22
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Удар по Голанским высотам: в ЦАХАЛ обещают "очень решительный" ответ Фото: армия Израиля готовит решительный ответ за обстрел Голанских высот (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Террористов "Хезболла" в Ливане ждет очень серьезный ответ за удар по Голанским высотам.

Об этом заявил начальник штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Херци Ха-Леви, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Глава израильской армии во время визита в поселок Мадждал-Шамса отметил, что смертоносная атака на этот район будет иметь серьезную реакцию и будет встречена "очень, очень значительным ответом" со стороны Израиля.

"Мы нанесем сильный удар по "Хезболле". Эта террористическая группа, базирующаяся в Ливане, не делает разницы между убийством друзей и евреев", - отметил Ха-Леви.

Глава ЦАХАЛ добавил, что когда Израиль нанесет удар, то "Хезболла" может усилить обстрелы, поэтому "следует быть осторожными и выполнять указания Командования Тыла и Северного командования".

"Мы хотим нанести сильный удар по "Хезболле", не допуская при этом никаких жертв", - добавил он.

Ракетный удар по Голанским высотам

С октября прошлого года террористы радикального исламского движения "Хезболла", базирующегося в Ливане, начали обстреливать территорию Израиля. Израильская армия начала атаковать позиции исламистов в ответ.

Атаки совпали со вторжением боевиков движения ХАМАС в Сектор Газа и началом военной операции ЦАХАЛ против боевиков.

Вечером 27 июля Израиль сообщил об обстреле северных районов страны с территории Ливана. Под удар попал стадион на Голанских высотах в районе деревни Мадждал-Шамса. Погибли 12 человек, более 30 получили ранения.

В Тель-Авиве заявили, что атака "Хезболлы" "пересекла все красные линии, и реакция будет соответствующей". В группировке "Хезболла" отрицают причастность к атаке.

В США не исключили, что удар по Голанам приведет к войне между Израилем и "Хезболлой".

В Минобороны Израиля заявили о подготовке ответа за атаку.

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