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Удар по "Епіцентру" стався під час евакуації, 11 співробітників не виходять на зв'язок

Фото: росіяни обстріляли "Епіцентр" (t.me/dsns_telegram)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти сьогодні, 25 травня, обстріляли гіпермаркет "Епіцентр" в Харкові. Внаслідок терористичного удару почалася масштабна пожежа, є загиблі та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії "Епіцентр".

Як повідомили в адміністрації торгового центру, після оголошення повітряної тривоги персонал зробив все можливе задля якнайшвидшої евакуації відвідувачів та співробітників. Проте два удари по центральній частині будівлі відбулися за лічені хвилини після отримання сигналу про небезпеку.

"На цей момент відомо про двох загиблих працівників торгового центру. Ще 11 працівників ТЦ не виходять на зв’язок. Дані про кількість постраждалих відвідувачів уточнюються. На місці події працюють рятувальники та пожежники", - повідомили в компанії.

 

Удар по "Епіцентру" в Харкові

Як повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, внаслідок удару багато поранених та щонайменше з 15 людьми наразі відсутній звʼязок. Детальніше по удар росіян по Харкову та наслідки можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Побачити, як виглядає гіпермаркет після обстрілу, можна за посиланням.

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