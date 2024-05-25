RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Удар по "Эпицентру" произошел во время эвакуации, 11 сотрудников не выходят на связь

Фото: россияне обстреляли "Эпицентр" (t.me/dsns_telegram)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты сегодня, 25 мая, обстреляли гипермаркет "Эпицентр" в Харькове. В результате террористического удара начался масштабный пожар, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании "Эпицентр".

Как сообщили в администрации торгового центра, после объявления воздушной тревоги персонал сделал все возможное для скорейшей эвакуации посетителей и сотрудников. Однако два удара по центральной части здания произошли в считанные минуты после получения сигнала об опасности.

"На данный момент известно о двух погибших работниках торгового центра. Еще 11 работников ТЦ не выходят на связь. Данные о количестве пострадавших посетителей уточняются. На месте происшествия работают спасатели и пожарные", - сообщили в компании.

 

Удар по "Эпицентру" в Харькове

Как сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, в результате удара много раненых и по меньшей мере с 15 людьми отсутствует связь. Детальнее по удару россиян по Харькову и последствиям можно узнать в материале РБК-Украина.

Увидеть, как выглядит гипермаркет после обстрела, можно по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна России против УкраиныОккупанты