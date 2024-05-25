Удар по "Эпицентру" произошел во время эвакуации, 11 сотрудников не выходят на связь

Как сообщили в администрации торгового центра, после объявления воздушной тревоги персонал сделал все возможное для скорейшей эвакуации посетителей и сотрудников. Однако два удара по центральной части здания произошли в считанные минуты после получения сигнала об опасности.

"На данный момент известно о двух погибших работниках торгового центра. Еще 11 работников ТЦ не выходят на связь. Данные о количестве пострадавших посетителей уточняются. На месте происшествия работают спасатели и пожарные", - сообщили в компании.