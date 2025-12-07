Удар по енергооб'єктах у Полтавській області: з'явилися фото наслідків

Російські війська в ніч на 7 грудня атакували енергетичні об'єкти у Полтавській області. З'явилися фото наслідків ворожого удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

За інформацією ДСНС, внаслідок масованої комбінованої атаки російських військ виникли пожежі на об’єктах промислової та енергетичної інфраструктури.

Окремі осередки горіння вже вдалося локалізувати та ліквідувати.

Рятувальники продовжують роботи. Залучені 190 надзвичайників та 50 одиниць техніки ДСНС.

Фото: наслідки удару РФ по енергооб'єктах у Полтавській області (t.me/dsns_telegram)

У містах Кременчук та Горішні Плавні ситуація з електропостачанням залишається складною та впливає на стабільність подачі тепла та води. Частину об’єктів заживлено від генераторів.

За даними ОВА, ремонтні роботи розпочато одразу після атаки та тривають безперервно.