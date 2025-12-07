ua en ru
Удар по энергообъектам в Полтавской области: появились фото последствий

Полтавская область, Воскресенье 07 декабря 2025 11:01
Удар по энергообъектам в Полтавской области: появились фото последствий Фото: последствия удара РФ по энергообъектам в Полтавской области (t.me/dsns_telegram)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска в ночь на 7 декабря атаковали энергетические объекты в Полтавской области. Появились фото последствий вражеского удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

По информации ГСЧС, в результате массированной комбинированной атаки российских войск возникли пожары на объектах промышленной и энергетической инфраструктуры.

Отдельные очаги горения уже удалось локализовать и ликвидировать.

Спасатели продолжают работы. Привлечены 190 чрезвычайников и 50 единиц техники ГСЧС.

Фото: последствия удара РФ по энергообъектам в Полтавской области (t.me/dsns_telegram)

В городах Кременчуг и Горишние Плавни ситуация с электроснабжением остается сложной и влияет на стабильность подачи тепла и воды. Часть объектов запитана от генераторов.

По данным ОВА, ремонтные работы начаты сразу после атаки и продолжаются непрерывно.

Атака на энергообъекты в Полтавской области

Напомним, в ночь на 7 декабря российские войска атаковали энергетические предприятия в Кременчугском районе Полтавской области ракетами и дронами.

В результате прямых попаданий и падения обломков возникли пожары. Повреждено техническое оборудование.

Также обломки вражеского беспилотника повредили хозяйственную постройку на территории частного домовладения. Информация о пострадавших не поступала.

Из-за атаки есть перебои с тепло- и водоснабжением в некоторых районах громады. Все профильные службы работают над ликвидацией последствий обстрела.

Также россияне массированно атаковали инфраструктуру в Кременчуге

Мэр города Виталий Малецкий сообщил, что в нескольких районах нет света, воды и тепла. Информации о пострадавших нет.

