UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Удар по еліті ГРУ: Сили безпілотних систем знищили спецпідрозділ РФ у Бердянському

Ілюстративне фото: Сили безпілотних систем знищили спецпідрозділ РФ у Бердянському (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Українські Сили безпілотних систем завдали потужного удару по підрозділу російського ГРУ на тимчасово окупованій території Донецької області.

Як повідомляє РБК-Україна, відео спецоперації показав командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді "Мадяр".

За його словами, у ніч на 26 грудня підрозділи 1-го окремого центру Сил безпілотних систем провели сплановану розвідувально-ударну операцію в населеному пункті Бердянське, Донецької області.

За підтвердженою оперативною інформацією, внаслідок удару по командному пункту та місцях дислокації окупантів було ліквідовано та поранено понад 120 російських військових із 14-ї бригади спеціального призначення ГРУ РФ.

Зокрема, втрати противника становлять щонайменше 51 військовослужбовець убитими, 74 - пораненими, ще частина вважається зниклими безвісти.

Знищений підрозділ є спецчастиною ГРУ з міста Уссурійськ, основним завданням якої є проведення розвідувальних та спеціальних операцій в інтересах російського військового командування.

Які об'єкти атакували "Птахи Мадяра"

Як повідомляло РБК-Україна, 13 листопада стало відомо про знищення в Криму бази російських ударних безпілотників "Оріон" силами підрозділу "Птахи Мадяра".

Ще раніше, 13 вересня 2025 року, бійці 414-ї бригади цього підрозділу збили один із дронів "Оріон" у повітрі. За словами Роберта "Мадяра" Бровді, ураження сховища на півострові стало логічним продовженням тієї операції.

На початку листопада "Мадяр" також попереджав про можливі блекаути в Росії, натякаючи на підготовку відповідних ударів Силами оборони. Він радив росіянам запасатися сірниками, свічками та ліхтариками.

Вже у ніч на 2 листопада підрозділи Сил безпілотних систем уразили п’ять електропідстанцій у глибині території РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГРУБердянськСили безпілотних системВійна в Україні