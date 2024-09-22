Удар по другому складу РФ під Торопцем: з'явилися свіжі знімки з супутника

Удари по складах у районі Торопця Тверської області

У ніч на 21 вересня дрони СБУ завдали ударів по складу з боєприпасами та ракетами у Тверській області.

Як повідомляли джерела РБК-Україна, на атакованому дронами СБУ 23-му арсеналі, зокрема, зберігалися ракети та снаряди комплексів "Іскандер" та тактичних ракетних комплексів "Точка-У".

Крім того, 18 вересня Сили оборони України атакували великий склад з боєприпасами та ракетами в Торопці. За даними розвідки Естонії, при першому ударі по складу в Торопці Росія втратила снарядів на 2-3 місяці.

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