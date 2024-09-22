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Удар по другому складу РФ під Торопцем: з'явилися свіжі знімки з супутника

Фото: з'явилися свіжі знімки із супутника після удару по другому складу РФ під Торопцем (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

З'явилися супутникові знімки наслідків удару по другому складу РФ під Торопцем. Вони зроблені 22 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За супутниковими знімками можна оцінити наслідки атаки українських дронів на 23-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ (ГРАУ) у селищі Октябрський  Тверської області.

Як пише видання, у північній частині арсеналу повністю вигоріло більше половини місць зберігання боєприпасів, південна залишилася практично не торкнутася атакою.

Раніше неподалік цього місця був атакований 107-й арсенал ГРАУ в Торопці.

Удари по складах у районі Торопця Тверської області

У ніч на 21 вересня дрони СБУ завдали ударів по складу з боєприпасами та ракетами у Тверській області.

Як повідомляли джерела РБК-Україна, на атакованому дронами СБУ 23-му арсеналі, зокрема, зберігалися ракети та снаряди комплексів "Іскандер" та тактичних ракетних комплексів "Точка-У".

Крім того, 18 вересня Сили оборони України атакували великий склад з боєприпасами та ракетами в Торопці. За даними розвідки Естонії, при першому ударі по складу в Торопці Росія втратила снарядів на 2-3 місяці.

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