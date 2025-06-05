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Удар дронів по Прилуках: кількість поранених знову зросла

Фото: у Прилуках вже 9 постраждалих внаслідок атаки (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість поранених внаслідок удару дронів по Прилуках знову зросла. Постраждали дев'ять осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса в ефірі телемарафону.

"Найбільша атака з жертвами була по Прилуках. П'ять осіб російські терористи вбили, вже дев'ять отримали поранення. Тим, хто звернувся, надається необхідна допомога", - сказав Чаус. 

Голова Чернігівської ОВА підтвердив, що внаслідок атаки дронів загинула родина начальника місцевої пожежної служби.

"Чоловік в одну мить втратив дружину, доньку і онука, якому виповнився один рік", - додав він.

За словами Чауса, постраждалі люди у стані середньої тяжкості. Внаслідок атаки зруйновані приватні будинки, пошкоджені багатоповерхівки, адмінбудівлі. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про вісім постраждалих у Прилуках. 

 

Масований обстріл України

У ніч на 5 червня Росія атакувала Прилуки у Чернігівській області ударними дронами. За даними місцевої влади, щонайменше шість безпілотників влучили у житловий сектор.

Один з дронів влучив у будинок начальника пожежної служби у Прилуках. Внаслідок удару загинула його родина - дружина, донька-поліцейська та її однорічний син.

Також вночі під ударами були Харків, Одеська, Сумська та Херсонська області. У Харкові постраждали 19 людей, серед них четверо дітей.

Більше про наслідки масованого удару по Україні - у нашому матеріалі.

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Чернігівська областьВійна в УкраїніАтака дронів