Удар дронів по Прилуках: кількість поранених знову зросла

"Найбільша атака з жертвами була по Прилуках. П'ять осіб російські терористи вбили, вже дев'ять отримали поранення. Тим, хто звернувся, надається необхідна допомога", - сказав Чаус.

Голова Чернігівської ОВА підтвердив, що внаслідок атаки дронів загинула родина начальника місцевої пожежної служби.

"Чоловік в одну мить втратив дружину, доньку і онука, якому виповнився один рік", - додав він.

За словами Чауса, постраждалі люди у стані середньої тяжкості. Внаслідок атаки зруйновані приватні будинки, пошкоджені багатоповерхівки, адмінбудівлі.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про вісім постраждалих у Прилуках.