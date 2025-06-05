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У Прилуках зросла кількість постраждалих внаслідок атаки "Шахедів"

Прилуки, Четвер 05 червня 2025 10:36
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У Прилуках зросла кількість постраждалих внаслідок атаки "Шахедів" Фото: у Прилуках зросла кількість постраждалих через атаку дронів (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Наталія Юрченко

У Прилуках зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки дронів. Поранення отримали вісім осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Чернігівської області.

"Станом на 9:00 ранку кількість постраждалих внаслідок російської атаки в Прилуках зросла до восьми людей", - йдеться у повідомленні.

Раніше ДСНС та місцева влада повідомляла про шістьох постраждалих.

Удар по Прилуках

Нагадаємо, вночі 5 червня російські окупанти вдарили по місту Прилуки Чернігівської області дронами.

За повідомленнями місцевої влади, не менше шести безпілотників типу "Герань" атакували Прилуки. Були влучання у приватному секторі. Знищено два житлові будинки, два гаражі, одну господарську споруду та автомобіль.

Відомо, що один з ворожих дронів влучив у будинок начальника пожежної служби. Загинула його родина - дружина, донька (патрульна поліцейська) і її однорічний син.

Також цієї ночі росіяни атакували Харків. Там через нічну атаку постраждали майже 20 осіб, серед яких четверо - це діти.

Крім того, під ударом ворога були Одеська, Сумська області та Херсон.

Детальніше про наслідки ворожої атаки на Україну - у нашому матеріалі.

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Чернігівська область Війна в Україні Атака дронів
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