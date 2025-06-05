У Прилуках зросла кількість постраждалих внаслідок атаки "Шахедів"

Фото: у Прилуках зросла кількість постраждалих через атаку дронів (t.me/Klymenko_MVS)

У Прилуках зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки дронів. Поранення отримали вісім осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Чернігівської області.

"Станом на 9:00 ранку кількість постраждалих внаслідок російської атаки в Прилуках зросла до восьми людей", - йдеться у повідомленні. Раніше ДСНС та місцева влада повідомляла про шістьох постраждалих. Удар по Прилуках Нагадаємо, вночі 5 червня російські окупанти вдарили по місту Прилуки Чернігівської області дронами. За повідомленнями місцевої влади, не менше шести безпілотників типу "Герань" атакували Прилуки. Були влучання у приватному секторі. Знищено два житлові будинки, два гаражі, одну господарську споруду та автомобіль. Відомо, що один з ворожих дронів влучив у будинок начальника пожежної служби. Загинула його родина - дружина, донька (патрульна поліцейська) і її однорічний син.