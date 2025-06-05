RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Удар дронов по Прилукам: количество раненых снова возросло

Фото: в Прилуках уже 9 пострадавших в результате атаки (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталья Юрченко

Количество раненых в результате удара дронов по Прилукам снова возросло. Пострадали девять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса в эфире телемарафона.

"Самая большая атака с жертвами была по Прилукам. Пять человек российские террористы убили, уже девять получили ранения. Тем, кто обратился, оказывается необходимая помощь", - сказал Чаус.

Глава Черниговской ОВА подтвердил, что в результате атаки дронов погибла семья начальника местной пожарной службы.

"Мужчина в один миг потерял жену, дочь и внука, которому исполнился один год", - добавил он.

По словам Чауса, пострадавшие люди в состоянии средней тяжести. В результате атаки разрушены частные дома, повреждены многоэтажки, админздания.

Напомним, что ранее сообщалось о восьми пострадавших в Прилуках.

 

 

Массированный обстрел Украины

В ночь на 5 июня Россия атаковала Прилуки в Черниговской области ударными дронами. По данным местных властей, по меньшей мере шесть беспилотников попали в жилой сектор.

Один из дронов попал в дом начальника пожарной службы в Прилуках. В результате удара погибла его семья - жена, дочь-полицейская и ее годовалый сын.

Также ночью под ударами были Харьков, Одесская, Сумская и Херсонская области. В Харькове пострадали 19 человек, среди них четверо детей.

Больше о последствиях массированного удара по Украине - в нашем материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черниговская областьВойна в УкраинеАтака дронов