Удар дронов по Прилукам: количество раненых снова возросло

Количество раненых в результате удара дронов по Прилукам снова возросло. Пострадали девять человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса в эфире телемарафона.
"Самая большая атака с жертвами была по Прилукам. Пять человек российские террористы убили, уже девять получили ранения. Тем, кто обратился, оказывается необходимая помощь", - сказал Чаус.
Глава Черниговской ОВА подтвердил, что в результате атаки дронов погибла семья начальника местной пожарной службы.
"Мужчина в один миг потерял жену, дочь и внука, которому исполнился один год", - добавил он.
По словам Чауса, пострадавшие люди в состоянии средней тяжести. В результате атаки разрушены частные дома, повреждены многоэтажки, админздания.
Напомним, что ранее сообщалось о восьми пострадавших в Прилуках.
В ночь на 5 июня Россия атаковала Прилуки в Черниговской области ударными дронами. По данным местных властей, по меньшей мере шесть беспилотников попали в жилой сектор.
Один из дронов попал в дом начальника пожарной службы в Прилуках. В результате удара погибла его семья - жена, дочь-полицейская и ее годовалый сын.
Также ночью под ударами были Харьков, Одесская, Сумская и Херсонская области. В Харькове пострадали 19 человек, среди них четверо детей.
Больше о последствиях массированного удара по Украине - в нашем материале.
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