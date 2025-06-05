Удар дронов по Прилукам: количество раненых снова возросло

"Самая большая атака с жертвами была по Прилукам. Пять человек российские террористы убили, уже девять получили ранения. Тем, кто обратился, оказывается необходимая помощь", - сказал Чаус.

Глава Черниговской ОВА подтвердил, что в результате атаки дронов погибла семья начальника местной пожарной службы.

"Мужчина в один миг потерял жену, дочь и внука, которому исполнился один год", - добавил он.

По словам Чауса, пострадавшие люди в состоянии средней тяжести. В результате атаки разрушены частные дома, повреждены многоэтажки, админздания.

Напомним, что ранее сообщалось о восьми пострадавших в Прилуках.