Удар дронів по багатоповерхівці Одеси: є жертва, рятувальники розбирають завали

Чиновник оновив дані про наслідки ворожої повітряної атаки по місту та розповів про жертву.

"На жаль, є один загиблий внаслідок російської атаки", - йдеться в його заяві.

Очільник ОВА додав, що пошуково-рятувальна операція на місці влучання триває.

Перед тим в адміністрації розповіли, що через удар "Шахедів" були пошкоджені житлові багатоповерхові будинки, на місці продовжують працювати спеціалісти, які розбирають завали, під якими можуть перебувати люди.

Спочатку повідомлялося про чотирьох постраждалих, проте згодом дані були оновлені, і кількість збільшилася вже до семи людей.

"3-річний малюк отримав садна ніжки, зараз під наглядом лікарів.

Шестеро дорослих, попередньо, у стані середньої тяжкості", - повідомляв чиновник.

Між тим в одеських Тг-каналах та пабліках опублікували фото, як зазначається, з місця влучання "Шахеда" по житловому будинку.

Удар "Шахедами" по Україні у ніч проти 2 березня

Раніше повідомлялося, що в Україні ввечері у п'ятницю почали оголошувати сигнали повітряної тривоги у різних областях. Причиною стала чергова повітряна атака з боку російських загарбників, які запустили безпілотники по типу "Шахед".

Близько опівночі в Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Як пізніше розповіли в мерії та в ОВА, був "приліт" в одному з районів міста, виникла пожежа, і зафіксовано загоряння двох авто, у кількох багатоповерхівках вибито вікна, є пошкодження гаражів, даних про постраждалих немає.

Пізніше стало відомо, що в Одеській області працюють сили та засоби протиповітряної оборони через атаку "Шахедів". У місті були щонайменше два вибухи.

Як розповіли пізніше в поліції Харківської області, ворожі дрони вдарили по житловому району в Харкові та приватному будинку у селищі Великий Бурлук. В останньому загинув цивільний 76-річний чоловік.