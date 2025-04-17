Удар дронами по Дніпру: кількість загиблих зросла до двох, 16 людей постраждали

Станом на 23:30 було відомо, що в місті через ворожу атаку загинула молоде дівчина. Ще 7 людей, постраждали. Серед них 9-місячна дівчинка, але на щастя, її стан задовільний.

Однак вже о 23:57 стало відомо нові дані. Зокрема, загинула вже друга людина - це буде жінка старшого віку. Кількість постраждалих також зросла.

"Постраждалих на цю хвилину 16. Серед них троє дітей. Окрім 9-місячної дівчинки, хлопці 6 та 11 років. Вони у задовільному стані. До лікарень доставили п'ятьох людей, їм надають меддопомогу", - поінформував глава ОВА.