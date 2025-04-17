Удар дронами по Дніпру: кількість загиблих зросла до двох, 16 людей постраждали

Росіяни пізно ввечері, 16 квітня, атакували "Шахедами" Дніпро. Наразі кількість загиблих і постраждалих продовжує зростати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
Станом на 23:30 було відомо, що в місті через ворожу атаку загинула молоде дівчина. Ще 7 людей, постраждали. Серед них 9-місячна дівчинка, але на щастя, її стан задовільний.
Однак вже о 23:57 стало відомо нові дані. Зокрема, загинула вже друга людина - це буде жінка старшого віку. Кількість постраждалих також зросла.
"Постраждалих на цю хвилину 16. Серед них троє дітей. Окрім 9-місячної дівчинки, хлопці 6 та 11 років. Вони у задовільному стані. До лікарень доставили п'ятьох людей, їм надають меддопомогу", - поінформував глава ОВА.
Нагадаємо, що о 21:55 у Повітряних силах ЗСУ попередили, що росіяни запустили на Дніпро "Шахеди". Після цього в місті було чути щонайменше 10 вибухів, а у деяких районах зникло світло.
Внаслідок атаки було пошкоджено житлові будинки, заклади освіти та культури, поневічено автомобілі.
Ба більше, один з "Шахедів" ледь не влучив по будівлі мерії, впавши поруч. Також мер міста Борис Філатов інформував, що внаслідок атаки було зруйновано магазин жіночого одягу, який належав його дружині.
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