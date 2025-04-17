Удар дронами по Днепру: количество погибших возросло до двух, 16 человек пострадали

По состоянию на 23:30 было известно, что в городе из-за вражеской атаки погибла молодая девушка. Еще 7 человек, пострадали. Среди них 9-месячная девочка, но к счастью, ее состояние удовлетворительное.

Однако уже в 23:57 стало известно новые данные. В частности, погиб уже второй человек - это будет женщина старшего возраста. Количество пострадавших также возросло.

"Пострадавших на эту минуту 16. Среди них трое детей. Кроме 9-месячной девочки, ребята 6 и 11 лет. Они в удовлетворительном состоянии. В больницы доставили пять человек, им оказывают медпомощь", - проинформировал глава ОВА.