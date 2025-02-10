Удар дрона в Сумах: внаслідок атаки постраждала жінка

Зазначається, що постраждалою виявилася жінка 1987 року народження.

В школі №29 організовано штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. За інформацією рятувальників, знищено шість автомобілів і пошкоджено - 15.

"Виявлено пошкодження вікон ще у двох будинках по вулиці Збройних Сил України та вулиці Заливна. Тож, таких нині п'ять", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що раніше повідомлялося про три пошкоджені будинки.

Національна поліція оприлюднила фото наслідків удару "Шахеда".

Фото: Національна поліція України (https://t.me/UA_National_Police/35099)