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Удар дрона в Сумах: внаслідок атаки постраждала жінка

Фото: внаслідок удару БпЛА згоріли автомобілі та постраждала жінка (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерій Савицький

У Сумах внаслідок атаки російського "Шахеда" знищено багато автомобілів і пошкоджено п'ять будинків. Постраждала жінка, її доправили до шпиталю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську міську раду.

Зазначається, що постраждалою виявилася жінка 1987 року народження.

В школі №29 організовано штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. За інформацією рятувальників, знищено шість автомобілів і пошкоджено - 15.

"Виявлено пошкодження вікон ще у двох будинках по вулиці Збройних Сил України та вулиці Заливна. Тож, таких нині п'ять", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що раніше повідомлялося про три пошкоджені будинки.

Національна поліція оприлюднила фото наслідків удару "Шахеда".

 

Фото: Національна поліція України (https://t.me/UA_National_Police/35099)

Удар дроном по Сумах

Ввечері 9 лютого російські терористи атакували дронами-камікадзе місто Суми.

Ворожий БпЛА вдарив по стоянці автомобілів між житловими будинками. В одному з будинків через пошкодження зникло газопостачання.

В ніч з 9 на 10 лютого росіяни атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу.

Зокрема, у Києві лунали вибухи, працювали сили ППО.

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СумиАтака дронів