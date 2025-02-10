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Удар дрона в Сумах: в результате атаки пострадала женщина

Фото: в результате удара БпЛА сгорели автомобили и пострадала женщина (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерий Савицкий

В Сумах в результате атаки российского "Шахеда" уничтожено много автомобилей и повреждены пять домов. Пострадала женщина, ее доставили в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумской городской совет.

Отмечается, что пострадавшей оказалась женщина 1987 года рождения.

В школе №29 организован штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. По информации спасателей, уничтожены шесть автомобилей и повреждены - 15.

"Обнаружено повреждение окон еще в двух домах по улице Вооруженных Сил Украины и улице Заливная. Поэтому, таких сейчас пять", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее сообщалось о трех поврежденных домах.

Национальная полиция обнародовала фото последствий удара "Шахеда".

 

Фото: Национальная полиция Украины (https://t.me/UA_National_Police/35099)

Удар дроном по Сумам

Вечером 9 февраля российские террористы атаковали дронами-камикадзе город Сумы.

Вражеский БпЛА ударил по стоянке автомобилей между жилыми домами. В одном из домов из-за повреждения исчезло газоснабжение.

В ночь с 9 на 10 февраля россияне атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога.

В частности, в Киеве звучали взрывы, работали силы ПВО.

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СумыАтака дронов