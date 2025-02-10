Удар дрона в Сумах: в результате атаки пострадала женщина

Удар дроном по Сумам

Вечером 9 февраля российские террористы атаковали дронами-камикадзе город Сумы.

Вражеский БпЛА ударил по стоянке автомобилей между жилыми домами. В одном из домов из-за повреждения исчезло газоснабжение.

В ночь с 9 на 10 февраля россияне атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога.

В частности, в Киеве звучали взрывы, работали силы ПВО.

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