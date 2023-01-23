ua ru
Пн, 23 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Удар по дому у Дніпрі: тіла восьми загиблих досі не впізнані

Новость на русском →
Дніпро, Понеділок 23 січня 2023 13:11
Удар по дому у Дніпрі: тіла восьми загиблих досі не впізнані Фото: ракетний удар по житловому будинку у Дніпрі 14 січня (ДСНС)
Автор: Руслан Гаращенко

У Дніпрі досі не впізнали тіла восьми загиблих внаслідок ракетного удару по житловому будинку 14 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Дніпропетровської ОВА.

За інформацією поліції, упізнання восьми тіл триватиме ще два тижні.

Крім того, там розповіли, що біля зруйнованого від ракетного удару будинку продовжує працювати штаб. За потреби туди можуть звертатися постраждалі. За час роботи штаб ухвалив близько 576 заяв від громадян.

"З наявних заяв 431 стосується пошкодження майна. Вони не лише від мешканців багатоповерхівки, по якій було завдано ракетного удару. Зверталися і люди з інших будинків. Також є 47 заяв про пошкодження автомобілів та 10 – адмінбудівель", - заявив голова Нацполіції області Володимир Богоніс.

Нагадаємо, трагедія у Дніпрі сталася 14 січня. Під час масованої атаки РФ одна з ракет, як стверджують військові, Х-22 потрапила в житлову багатоповерхівку в Дніпрі. Удар був настільки сильним, що один із прольотів будинку обвалився.

За останніми даними, внаслідок удару по багатоповерхівці загинули 46 людей, ще понад 80 людей отримали поранення.

Також повідомлялося, що внаслідок атаки російських терористів 236 квартир було зруйновано так, що їх неможливо буде відновити.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Днипро Війна в Україні ракетный удар
NEWS
Чи будуть активні "посадки"? Усі подробиці корупційних скандалів у міністерствах
Чи будуть активні "посадки"? Усі подробиці корупційних скандалів у міністерствах
DAILY
Костянтин Машовець: Протягом зими-весни росіяни спробують переломити хід війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Костянтин Машовець: Протягом зими-весни росіяни спробують переломити хід війни