Удар по дому у Дніпрі: тіла восьми загиблих досі не впізнані
У Дніпрі досі не впізнали тіла восьми загиблих внаслідок ракетного удару по житловому будинку 14 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Дніпропетровської ОВА.
За інформацією поліції, упізнання восьми тіл триватиме ще два тижні.
Крім того, там розповіли, що біля зруйнованого від ракетного удару будинку продовжує працювати штаб. За потреби туди можуть звертатися постраждалі. За час роботи штаб ухвалив близько 576 заяв від громадян.
"З наявних заяв 431 стосується пошкодження майна. Вони не лише від мешканців багатоповерхівки, по якій було завдано ракетного удару. Зверталися і люди з інших будинків. Також є 47 заяв про пошкодження автомобілів та 10 – адмінбудівель", - заявив голова Нацполіції області Володимир Богоніс.
Нагадаємо, трагедія у Дніпрі сталася 14 січня. Під час масованої атаки РФ одна з ракет, як стверджують військові, Х-22 потрапила в житлову багатоповерхівку в Дніпрі. Удар був настільки сильним, що один із прольотів будинку обвалився.
За останніми даними, внаслідок удару по багатоповерхівці загинули 46 людей, ще понад 80 людей отримали поранення.
Також повідомлялося, що внаслідок атаки російських терористів 236 квартир було зруйновано так, що їх неможливо буде відновити.
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