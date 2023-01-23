ua ru
Пн, 23 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Удар по дому в Днепре: тела восьми погибших все еще не опознаны

Новина українською →
Днепр, Понедельник 23 января 2023 13:11
Удар по дому в Днепре: тела восьми погибших все еще не опознаны Фото: ракетный удар по жилому дому в Днепре 14 января (ГСЧС)
Автор: Руслан Гаращенко

В Днепре до сих пор не опознали тела восьми погибших в результате ракетного удара по жилому дому 14 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Днепропетровской ОВА.

По информации полиции, опознание восьми тел продлиться еще две неделе.

Кроме того, там рассказали, что возле разрушенного от ракетного удара дома продолжает работать штаб. При необходимости туда могут обращаться пострадавшие. За время работы штаб принял около 576 заявлений от граждан.

"Из имеющихся заявлений 431 касается повреждения имущества. Они не только от обитателей многоэтажки, по которой был нанесен ракетный удар. Обращались и люди из других домов. Также есть 47 заявлений о повреждении автомобилей и 10 – админзданий", - заявил глава Нацполиции области Владимир Богонис.

Напомним, трагедия в Днепре произошла 14 января. Во время массированной атаки РФ одна из ракет, как утверждают военные, типа Х-22 попала в жилую многоэтажку в Днепре. Удар был настолько сильным, что один из пролетов дома обрушился.

По последним данным, вследствие удара по многоэтажке погибли 46 людей, еще более 80 человек получили ранения.

Также сообщалось, что в результате атаки российских террористов 236 квартир были разрушены так, что их невозможно будет восстановить.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днипро Война в Украине ракетный удар
NEWS
Будут активные "посадки"? Все подробности коррупционных скандалов в министерствах
Будут активные "посадки"? Все подробности коррупционных скандалов в министерствах
DAILY
Константин Машовец: В течение зимы-весны россияне попытаются переломить ход войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Константин Машовец: В течение зимы-весны россияне попытаются переломить ход войны