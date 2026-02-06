Удар по доходах від нафти і торгівлі: в ЄС представили 20-й пакет санкцій проти Росії

Єврокомісія підготувала 20-й пакет санкцій проти Росії. Його можуть схвалити до четвертої річниці повномасштабного вторгнення в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Урсули фон дер Ляєн.
Нові обмеження мають ще сильніше підірвати нафтові доходи Москви. Заходи, які запропонувала ЄК, включають:
"Фіскальні доходи Росії від нафти і газу 2025 року скоротилися на 24% порівняно з попереднім роком - це найнижчий рівень із 2020 року, що розширило дефіцит бюджету. Доходи від нафти і газу в січні будуть найнижчими з початку війни", - звернула увагу фон дер Ляєн.
Єврокомісія пропонує посилити тиск на фінансовий сектор, який фон дер Ляєн назвала "слабким місцем" Росії.
Згідно з планами Єврокомісії, до санкційного списку додадуть 20 регіональних банків РФ.
Також плануються заходи проти криптовалютних компаній і платформ, що допомагають обходити санкції. Під санкції мають потрапити і банки третіх країн, що сприяють незаконній торгівлі.
Згідно з пакетом, який запропонувала ЄК, планують уперше активувати інструмент протидії обходу санкцій для верстатів із числовим програмним управлінням.
"Я закликаю держави-члени оперативно схвалити ці нові санкції. Це стане потужним сигналом напередодні похмурої 4-ї річниці цієї війни: наша прихильність до вільної та суверенної України непохитна", - заявила глава ЄК.
Нагадаємо, раніше глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявляла про те, що 20-й пакет санкцій проти Росії планують ухвалити 24 лютого - у четверту річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну.