Удар по Дніпру: у Росії дали дивне пояснення атаки на місто

Так, ворожа пропаганда поширює брехню, ніби російська армія завдала удару по "місцю проживання іноземних найманців" у Дніпрі.

"Також пропагандисти заявляють, що внаслідок обстрілу ресторану Bartolomeo буцімто загинули "десять офіцерів НАТО", - розповідають про суть фейку загарбників в Центрі.

Насправді, як наголошують в ЦПД, внаслідок масованої атаки російських ударних дронів у Дніпрі загинуло четверо цивільних людей, ще 21 особа постраждала.

"У місті внаслідок обстрілу виникли численні пожежі, є значні руйнування житлових будинків і цивільної інфраструктури", - нагадують військові.

Поширюючи подібні фейки, окупанти намагаються виправдати свій терористичний акт проти мирного населення.

"Росія систематично вдається до такої пропагандистської тактики, щоб зняти із себе відповідальність за злочини проти українців", - нагадують в ЦПД.