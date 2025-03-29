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Удар по Днепру: в России дали странное объяснение атаки на город

Фото: в России дали странное объяснение атаки на Днепр 28 марта (t.me s dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

В России нашли "оправдание" массированному удару по Днепру 28 марта. Оккупанты придумали новый фейк.

Так, вражеская пропаганда распространяет ложь, будто российская армия нанесла удар по "месту жительства иностранных наемников" в Днепре.

"Также пропагандисты заявляют, что в результате обстрела ресторана Bartolomeo якобы погибли "десять офицеров НАТО", - рассказывают о сути фейка захватчиков в Центре.

На самом деле, как отмечают в ЦПД, в результате массированной атаки российских ударных дронов в Днепре погибли четверо гражданских людей, еще 21 человек пострадал.

"В городе в результате обстрела возникли многочисленные пожары, есть значительные разрушения жилых домов и гражданской инфраструктуры", - напоминают военные.

Распространяя подобные фейки, оккупанты пытаются оправдать свой террористический акт против мирного населения.

"Россия систематически прибегает к такой пропагандистской тактике, чтобы снять с себя ответственность за преступления против украинцев", - напоминают в ЦПД.

 

Атака РФ на Днепр

28 марта вечером российские захватчики как и в предыдущие ночи атаковали Украину дронами. В Днепре гремели взрывы.

Позже стало известно о четырех пострадавших, пожарах на нескольких локациях. Затем появилась информация и о погибших. В настоящее время в Днепре четыре человека погибли, еще 21 ранены.

Добавим, что в целом Россия атаковала Украину, запустив 172 дрона с пяти направлений. Украинская ПВО уничтожила большинство вражеских беспилотников.

Добавим, что РБК-Украина публиковало, как выглядит Днепр после массированной атаки.

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