Удар по Днепру: в России дали странное объяснение атаки на город

Так, вражеская пропаганда распространяет ложь, будто российская армия нанесла удар по "месту жительства иностранных наемников" в Днепре.

"Также пропагандисты заявляют, что в результате обстрела ресторана Bartolomeo якобы погибли "десять офицеров НАТО", - рассказывают о сути фейка захватчиков в Центре.

На самом деле, как отмечают в ЦПД, в результате массированной атаки российских ударных дронов в Днепре погибли четверо гражданских людей, еще 21 человек пострадал.

"В городе в результате обстрела возникли многочисленные пожары, есть значительные разрушения жилых домов и гражданской инфраструктуры", - напоминают военные.

Распространяя подобные фейки, оккупанты пытаются оправдать свой террористический акт против мирного населения.

"Россия систематически прибегает к такой пропагандистской тактике, чтобы снять с себя ответственность за преступления против украинцев", - напоминают в ЦПД.