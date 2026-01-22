Росіяни поцілили у житловий будинок у Дніпрі

Нагадаємо, сьогодні російські війська здійснили черговий акт терору проти мирного населення, завдавши ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки було пошкоджено двоповерхову житлову будівлю та приватні будинки.

Тоді поранення отримали щонайменше двоє людей: 32-річний чоловік та 24-річна жінка, яких госпіталізували у стані середньої тяжкості. Також постраждала дитина.

Окрім житлового сектору, вибухова хвиля пошкодила лінію електропередач та об'єкт комунальної інфраструктури, що вкотре підкреслило вразливість міських мереж під час обстрілів.