Зустріч Зеленського та Трампа НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Росіяни поцілили у житловий будинок у Дніпрі

Ілюстративне фото: під час обстрілу в Дніпрі зафіксували влучання в будинок (dsns_telegram)
Автор: Яна Коваль

У Дніпрі 22 січня під час чергової ворожої атаки зафіксовано влучання у житловий сектор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи.

Наразі з'ясовуються деталі події. Відомо, що окупанти обстріляли місто дронами.

"Ворог вдарив БпЛА по Дніпру. Понівечена багатоповерхівка. Виникла пожежа у двох квартирах", - заявив Ганжа.

 

Нагадаємо, сьогодні російські війська здійснили черговий акт терору проти мирного населення, завдавши ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки було пошкоджено двоповерхову житлову будівлю та приватні будинки.

Тоді поранення отримали щонайменше двоє людей: 32-річний чоловік та 24-річна жінка, яких госпіталізували у стані середньої тяжкості. Також постраждала дитина.

Окрім житлового сектору, вибухова хвиля пошкодила лінію електропередач та об'єкт комунальної інфраструктури, що вкотре підкреслило вразливість міських мереж під час обстрілів.

Війна в Україні